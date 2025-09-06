Garcia, subito caos! Bruyne perde la fascia e lo smentisce: "Nessuna votazione"

Se per il Napoli ha avuto solo parole al miele, Kevin De Bruyne invece ha voluto fare pubblicamente un chiarimento sull'argomento fascia di capitano che Rudi Garcia ha deciso di affidare a Tielemans. Una scelta che non ha mancato di sollevare qualche polemica in Belgio, sottolinea quest'oggi il Corriere dello Sport, raccontando che l'opinione pubblica si aspettava che la leadership fosse affidata a uno dei senatori tra Lukaku, Courtois, Meunier o lo stesso De Bruyne.

Proprio il fuoriclasse del Napoli ha smentito la versione di Garcia, secondo cui ci sarebbe stata una votazione tra i giocatori dopo alcune indicazioni dello stesso commissario tecnico. "Non c’è stata nessuna votazione. Garcia ha parlato con me e con Lukaku all’inizio della settimana e ci ha spiegato la sua scelta, ha optato per una soluzione a lungo termine, che possa garantire continuità per diversi anni, è stato coerente". Il Belgio però intanto ne ha di strada da fare per centrare la qualificazione.