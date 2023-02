Che caos a Fuorigrotta: file ai tornelli e tangenziale bloccata già dalle 18

Come ogni volta, anche questa domenica la tangenziale di Napoli è andata il tilt tre ore prima dell'inizio della partita

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Come ogni volta, anche questa domenica la tangenziale di Napoli è andata in tilt tre ore prima dell'inizio della partita. Molti utenti hanno lamentato lunghe code già dalle 17.45 tra Capodichino e Corso Malta e soprattutto dopo Vomero con uscita Fuorigrotta intasata e persone che hanno impiegato anche un'ora per raggiungere lo stadio. File anche ai tornelli coi cancelli aperti dalle 17.30. Il tutto perché anche con la Cremonese è previsto una sorta di pienone coi 50mila che attendono il Napoli.