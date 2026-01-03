Choc per la famiglia Pisacane: aggrediti padre e fratello ai Quartieri Spagnoli

Notte di paura per la famiglia di Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari. Tra i Quartieri Spagnoli e via Toledo, nei pressi dell’attività commerciale di famiglia, il padre 68enne e il fratello 28enne sono stati aggrediti. Il primo è stato picchiato senza riportare gravi conseguenze, mentre il secondo è rimasto ferito da colpi d’arma da fuoco a una gamba ed è stato trasportato all’ospedale dei Pellegrini: i medici hanno escluso il pericolo di vita.

Sull’accaduto indaga la Polizia di Stato. L’intervento è scattato intorno alle 4 del 3 gennaio, con le indagini affidate alla Squadra Mobile di Napoli e al commissariato Montecalvario. Gli inquirenti non escludono l’ipotesi di una rapina legata all’incasso dell’attività.