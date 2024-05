Cons. Simeone: "Tutto sotto controllo al Maradona dopo le scosse, svolti regolari controlli"

"Contro il Lecce non è prevista alcuna chiusura di settori o eventuali restrizioni per motivi di sicurezza”.

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Nino Simeone, consigliere del Comune di Napoli e Presidente della Commissione Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità: “Le due scosse di ieri ci hanno spaventato, tutta la città le ha avvertite con timore. Ormai conviviamo da anni con il bradisismo, dovremmo abituarci come i giapponesi, ma purtroppo siamo sempre in attenzione. Il Sindaco ha tranquillizzato tutti, quindi inutile fare allarmismi ora. Le strutture della città sono tutte in buone condizioni, compreso il Maradona.

È tutto sotto controllo. Ho sentito chi si occupa delle verifiche strutturali all’interno dello stadio, nessun problema è emerso ad un primo controllo visivo. L’evento sismico può creare anche problemi meno evidenti, ma il Maradona è continuamente monitorato e preservato con regolare manutenzione. La sicurezza dei tifosi e di chi fa l’utilizzo dello stadio viene al primo posto. Contro il Lecce non è prevista alcuna chiusura di settori o eventuali restrizioni per motivi di sicurezza”.