Consiglio comunale vota all'unanimità: premio per Spalletti e cittadinanza onoraria al Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Consiglio comunale di Napoli ha votato all'unanimità la proposta di conferire un riconoscimento "per meriti sportivi" all'allenatore del Calcio Napoli, Luciano Spalletti, e a tutta la squadra e di valutare la possibilità di conferire loro la cittadinanza onoraria. La proposta è stata avanzata dal consigliere Giorgio Longobardi (Fdi). L'iniziativa nasce in considerazione dei risultati conseguiti dalla squadra che ha riportato il titolo di Campioni d'Italia a Napoli dopo 33 anni, vittoria che rappresenta - si legge nella proposta - "non solo un riscatto sportivo ma anche di riscatto sociale".