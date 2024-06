Conte, l'ex calciatore: "Piena stima, con lui Buongiorno crescerebbe molto"

Salvatore Masiello, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Buongiorno? Conte lo vuole perchè è un giocatore che sta vivendo un buon momento, fa parte della nazionale e secondo me è un difensore che con Conte può crescere molto.

Ho piena stima nei riguardi del mister, sono contento che il Napoli abbia preso lui come allenatore. Olivera centrale nel Napoli? La cosa più importante e che senta la fiducia di Conte, un giocatore gioca bene ovunque se ha la fiducia dell’allenatore”.