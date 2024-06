Contemania a Napoli, ecco la ‘pizza alla Conte’ con gli ingredienti preferiti dal tecnico

Con l'annuncio di oggi del nuovo allenatore del Napoli è scoppiata definitivamente la Contemania in città.

© foto di sscnapoli

Con l'annuncio di oggi del nuovo allenatore del Napoli è scoppiata definitivamente la Contemania in città. Antonio Conte ha già una pizza a lui dedicata, dopo la statuina da presepe di San Gregorio Armeno.

La pizza alla Conte si può mangiare alla pizzeria O’Cerriglio in via san Biagio dei Librai, nel cuore di Spaccanapoli. “Speriamo di averlo presto in pizzeria e naturalmente che riporti in alto il nostro Napoli” hanno detto all’ANSA i titolari, Ciro e Lorenzo.

Quali sono gli ingredienti della pizza alla Conte? Mozzarella di bufala, parmigiana di melanzane, stracciata di bufala (omaggio alle origini pugliesi di Conte) e pomodoro San Marzano, tutti ingredienti che – stando a quanto c’è scritto su Internet – il tecnico salentino gradirebbe particolarmente.