Controlli anti-Covid, sgomberate le piazze della movida di Napoli

Ieri sera piazze sgomberate dai carabinieri nel centro antico di Napoli allo scattare del coprifuoco. 93 persone (la maggior parte giovanissime) sono state sanzionate per l'inosservanza delle norme anti-Covid. Militari in azione, in particolare nei luoghi della movida: in Piazza S. Giovanni Maggiore, Largo Banchi Nuovi, Piazza Bellini e Piazza S. Domenico Maggiore dove sono scattate sanzioni per 54 giovani.