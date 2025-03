Convegno su Cardiologia dello Sport a Villa Colonna Bandini: presente staff medico SSCNapoli

La sala convegni di Villa Colonna Bandini il 22 marzo 2025 ospiterà "Le Giornate Reali della Cardiologia dello Sport 2025”.

Nell’ambito di questa importante manifestazione si terrà il convegno scientifico “Allenare e Studiare il Cuore 2025 Aritmie e Sport”, che sarà principalmente incentrato sull’aritmologia dello sport e sull’importanza di distinguere alterazioni del ritmo cardiaco che possono essere fisiologiche nel contesto del cuore d’atleta, da condizioni aritmiche che possono invece suggerire la presenza di una condizione patologica, che può costituire una minaccia per l’incolumità dell’atleta.

Il convegno, il cui board scientifico è costituito dal responsabile scientifico Dott. Antonio Russo, consulente cardiologo della SSC Napoli e specialista dell’Asl Napoli 2 Nord e dai Dott. Raffaele Canonico e il Dott. Gennaro De Luca, rispettivamente responsabile sanitario e medico sociale della SSC Napoli, punta a svolgere un ruolo fondamentale come giornata di formazione per medici dello sport e cardiologi e come giornata di confronto tra esponenti di diverse società scientifiche quali SIC Sport, ANCE e SIT.

Tanti i nomi di spicco che interverranno, il Dott. Giampiero Patrizi Presidente Nazionale della Società Italiana di Cardiologia dello Sport ed i Professori Paolo Calabrò, Flavio D’Ascenzi, Giuseppe Limongelli e Luigi Sciarra. Presidente onorario il cardiologo Emilio Parrella.

Ad arricchire l’evento ci sarà la tavola rotonda moderata da Adriano Pastore sul tema “L’Uso Consapevole del Vocabolario Medico nel Giornalismo Sportivo”, un momento di confronto e approfondimento tra medici e giornalisti, per riflettere su come comunicare con precisione e responsabilità le questioni legate alla salute nello sport.

Non mancherà l’attenzione al sociale attraverso lo Sportello dei Sogni, l’ONLUS presieduta da Fiorangela Giugliano, che mira ad esaudire i desideri dei pazienti oncologici.

L'incontro rappresenta un'occasione imperdibile per l'aggiornamento e la condivisione di conoscenze nell'ambito della cardiologia dello sport. La partecipazione degli esperti nazionali e delle figure di spicco nelle diverse sessioni garantirà un dibattito approfondito e stimolante su temi cruciali per la salute degli atleti.