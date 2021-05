Coronavirus, De Luca annuncia: "Entro luglio immunizzeremo la città di Napoli!"

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, come ogni venerdì è intervenuto via Facebook per dare le ultime sull'emergenza-Covid: "Possiamo vantare il miglior risultato d'Italia sulle vaccinazioni agli ultra-ottantenni nonostante abbiamo ricevuto 200 mila dosi in meno. Siamo al 100% su questa fascia d'età, al 90% per gli ultra-settantenni, all'80% sugli ultra-ottantenni non deambulanti. C'è stato uno sforzo enorme per mettere in sicurezza le categorie fragili e gli anziani".

NAPOLI IMMUNE - "Procederemo immunizzando tutti i territori turistici, come Costiera Sorrentina, Costiere Amalfitana, Cilento, zone Flegrea e Domizia. Ed entro luglio immunizzeremo la città di Napoli. Qui abbiamo 194 vaccini in meno rispetto a quelli che dovremmo avere. Entro aprile ci avevano promesso di recuperare i vaccini anticipati. Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi".