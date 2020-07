Coronavirus, il bollettino della città di Napoli: aumento dei contagi negli ultimi 4 giorni

La situazione del Coronavirus in Campania continua ad essere sotto stretta osservazione, ed anche la città di Napoli rappresenta un polo da monitorare costantemente: sono 11 i nuovi contagi registrati nella città di Napoli da venerdi 24 luglio ad oggi, che porta il totale degli attualmente positivi nel capoluogo campano a 31. Un aumento considerevole che non trova incrementi, però, sia nel numero di decessi che resta invariato (143), ma anche in quello dei ricoverati in terapia intensiva, fermo a zero. Fermo anche il numero dei guariti a 867.