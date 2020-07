Coronavirus, il bollettino della città di Napoli: due nuovi contagi, terapie intensive ancora vuote

Numeri ancora incoraggianti quelli dell'emergenza Coronavirus a Napoli. Sono due i nuovi contagi registrati rispetto a venerdi 17 luglio: torna il decremento degli attualmente positivi che scendono da 19 a 18. Aumenta il numero dei guariti, con il totale che arriva a 866, mentre aumenta quello dei ricoverati in ospedale, da 3 a 6. Resta invariato, invece, il numero dei decessi (143) come come resta a zero anche il numero dei ricoverati in terapia intensiva.