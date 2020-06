Coronavirus, il bollettino della città di Napoli: un solo positivo negli ultimi tre giorni, vuote le terapie intensive

Numeri ancora incoraggianti nella città di Napoli, con il bollettino (diventato bisettimanale) pubblicato nella giornata di oggi. Risulta un solo nuovo contagio dall'ultimo aggiornamento datato venerdì 19 giugno. Sono aumentati anche i guariti, passati da 837 a 844, mentre resta a zero l'aumento dei decessi dall'ultimo aggiornamento al bollettino odierno. I positivi attivi restano 29, di cui 6 ricoverati con sintomi e 23 in isolamento domiciliare. Segna zero, invece, il numero dei ricoverati in terapia intensiva.