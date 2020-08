Coronavirus, il bollettino della città Napoli: quasi 40 nuovi casi in quattro giorni, nuovo ricovero in TI

E' stato diramato in queste ore il nuovo bollettino riguardo l'emergenza Coronavirus nella città di Napoli: sono ben 37 i nuovi contagi registrati da venerdi 14 agosto ad oggi, che portano il totale dei contagiati a Napoli a 1148 dall'inizio dell'emergenza, con 121 gli attualmente positivi nel capoluogo campano. 23 sono i ricoveri in ospedale, mentre una persona è stata ricoverata in terapia intensiva, dato che era fermo a zero ormai da diverse settimane. Resta fermo, invece, il numero dei decessi mentre aumenta di due unità quello dei guariti.