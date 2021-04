Coronavirus, il calendario delle riaperture: prima i ristoranti, per ultimi bar e palestre

Quando si potrà tornare alla vita normale? E' ancora presto per dirlo, ma dalla settimana del 20 aprile qualcosa potrebbe cambiare in Italia. A scriverlo è il Corriere della Sera: "Prima i ristoranti all’ora di pranzo, poi le sale per gli spettacoli e i musei, a seguire i bar e le palestre, sia pur con lezioni individuali. Potrebbe essere questa la «scaletta» delle riaperture a partire da fine aprile. Centrodestra e associazioni di categorie sono in pressing, ma se ne riparlerà non prima del 20 aprile, dopo aver esaminato il monitoraggio della prossima settimana".