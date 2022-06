Coronavirus, l'allarme dei medici a Napoli: "Troppi test fai da te, ad agosto sarà emergenza!"

La variante Omicron dilaga in tutta Italia, Napoli compresa, e i medici di base napoletani lanciano l'allarme.

La variante Omicron dilaga in tutta Italia, Napoli compresa, e i medici di base napoletani lanciano l'allarme. A parlare ai taccuini del Corriere del Mezzogiorno sono Corrado Calamaro e Luigi Sparano, della Fimmg Napoli: "Di questo passo, entro agosto, saremo in piena emergenza. Omicron può ancora riempire le terapie intensive. Prevale il test fai da te per non perdere le ferie. Ma se andiamo avanti così, per il prossimo mese di agosto potremmo trovarci in piena emergenza Covid. Uno scenario al quale i cittadini non pensano più, perché ritengono che il Covid sia ormai una banale influenza, senza comprendere che il virus può ancora essere letale".