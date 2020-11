Coronavirus, la Campania diventa zona rossa! Ministro Speranza verso la firma del provvedimento

Dopo giorni di polemiche, la Campania diventa zona rossa: manca soltanto l'ufficialità. Come riportato dai principali media nazionali come La Repubblica e Rai News, si attende la comunicazione da parte del ministro della salute Roberto Speranza, dopo la conferma del CTS. Insieme alla regione guidata da Vincenzo De Luca anche la Toscana cambierà, portando a sette i territori rossi in Italia. Campania e Toscana si aggiungono a Calabria, Lombardia, Piemonte, Provincia di Bolzano e Val d’Aosta.