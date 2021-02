Coronavirus, partono i vaccini per gli over 80: più di 100 mila prenotati

Mercoledì o al massimo giovedì inizierà a Napoli la campagna di vaccinazione anti-Covid degli over 80, a riportarlo è l'edizione online de La Repubblica. "Per il momento gli anziani saranno convocati al Covid Vaccine center della Mostra d’Oltremare e, a seguire nel giro di pochi giorni, si aggiungeranno i Policlinici universitari della Federico II e della Vanvitelli. Per quanto riguarda gli altri centri vaccinali che verranno aperti nel Museo Madre, nella Fagianeria del bosco di Capodimonte e nella Stazione marittima la gara per gli allestimenti è già partita".

Il piano vaccianle - Per ora sono 107.721 gli anziani over-80 già prenotati sulla piattaforma sulla piattaforma regionale, i primi tra mercoledì e giovedì saranno convocati alla Mostra d’Oltremare per la prima dose. "Per la seconda dose, invece, potrebbero già recarsi nel centro vaccinale che intanto sarà attivato, più vicino a casa, almeno così è orientata a muoversi l’Asl Napoli 1. Gli anziani ovviamente potranno essere accompagnati da una persona, ma al Covid Vaccine center, almeno così promette l’azienda sanitaria, ci saranno operatori socio sanitari e volontari, attrezzati con sedie a rotelle, pronti a supportare le eventuali esigenze degli over 80".