Coronavirus, prima notte di movida blindata a Napoli: il bilancio delle sanzioni

Prima notte di movida blindata ieri in Campania, dopo l'ordinanza della Regione del 5 ottobre. Il bilancio dei controlli anti-covid effettuati ieri sera e nella notte dai carabinieri del Comando provinciale di Napoli è stato di trentacinque persone multate e due attività commerciali sospese. In città e provincia sono stati impiegati 340 militari; 1260 le persone controllate e 458 gli esercizi commerciali ispezionati. Delle 35 persone sanzionate, 8 sono state multate in centro città e nella zona dei Decumani. Due locali invece sono stati sanzionati perché trovati aperti oltre il limite dell' orario di chiusura, che nel weekend per bar, gelaterie e pasticcerie è di mezzanotte.