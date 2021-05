Coronavirus, sospiro di sollievo per la Campania: si resta in zona gialla

La Campania resterà in zona gialla. Stando a quanto riportato da La Repubblica, l'RT regionale, l'incidenza del Covid e il tasso di occupazione delle terapie intensive restano lontani dalla soglia critica, così come i ricoveri in degenza ordinaria. Il rischio, dunque, è considerato basso e per questo non ci sarà nessun passaggio di colore, nonostante i contagi restino elevati.