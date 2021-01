Covid, il cardinale Sepe ricoverato al Cotugno: ecco le sue condizioni

Apprensione per le condizioni di salute del cardinale Crescenzio Sepe. Positivo al Covid-19 dallo scorso 13 gennaio, è ora in osservazione all'ospedale Cotugno. Inizialmente asintomatico, ha cominciato poi a manifestare i primi segni della malattia fin quando il suo quadro clinico non è peggiorato con tanto di polmonite bilaterale. Il cardinale, dunque, è monitorato in reparto e al momento non si è resa necessaria le terapia intensiva nè quella subintensiva.