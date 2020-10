Covid, in Campania (al momento) nessun coprifuoco: nella nuova ordinanza non c'è traccia della chiusura alle 23

Era stata annunciata ma, al momento, in attesa di novità a breve, non è stato ufficializzato alcun coprifuoco in Campania: nell'ultima ordinanza firmata da De Luca, la numero 82, non c'è alcuna traccia del coprifuoco, ovvero della chiusura dei locali alle 23 e della mobilità vietata da mezzanotte in poi. Dunque, al momento, non ci sarà alcun lockdown notturno. La Regione ha chiesto al Ministero della Salute di poter attuare questa misura ma al momento non è ancora arrivata risposta. Arriverà nelle prossime ore.