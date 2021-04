Covid, parte al Pascale di Napoli la sperimentazione del vaccino italiano Takis

Parte al Pascale di Napoli la sperimentazione del vaccino italiano Takis. Ha preso ufficialmente il via con la prima iniezione, oggi al Pascale di Napoli, la sperimentazione del vaccino italiano anti Covid-19. Un vaccino interamente made in Italy che vede uniti tre ospedali, uno del Nord, il San Gerardo di Monza, uno del centro, lo Spallanzani di Roma e per il Sud il Pascale di Napoli. I tre centri sono coinvolti nella sperimentazione di fase I/II.