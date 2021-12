Cruciani sul Miracolo di San Gennaro: "Si tratta di circonvenzione di incapaci, ma che roba è?!"

Nella giornata del 16 dicembre si è compiuto il Miracolo di San Gennaro nel tardo pomeriggio, dopo due tentativi andati a vuoto. Durante la trasmissione ‘La Zanzara’ su Radio24 Giuseppe Cruciani ha voluto commentare con toni ironici l’evento.

“Questi che organizzano queste cose andrebbe arrestato. Arrestati per circonvenzione di incapaci. Arrestati per modo di dire naturalmente, però questa è circonvenzione di incapaci. Il sangue la mattina si scioglie e il pomeriggio no? Per l’intervento di San Gennaro? Queste cose non esistono nelle sinagoghe. Ma che roba è il sangue di San Gennaro? Dai!”.