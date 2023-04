Curiosità: a Napoli i bambini dribblano sagome dei calciatori

Un dribbling virtuale palla al piede tra i giocatori del Napoli riprodotti in sagome di cartone a grandezza naturale

Un dribbling virtuale palla al piede tra i giocatori del Napoli riprodotti in sagome di cartone a grandezza naturale in un campetto allestito per celebrare l'imminente scudetto. Succede nel rione Traiano dove l'effetto 'quasi' 3D (o meglio, 2D e mezzo) dà la sensazione ai ragazzini che ci giocano di partecipare con i loro beniamini ad azioni reali. Le sagome riproducono gli undici titolarissimi, con Osimhen al centro dello schieramento d'attacco.

Non manca una foto della panchina dove prendono posto le riserve, mentre mister Spalletti, al quale gli allestitori del campetto forse hanno regalato qualche centimetro in più di altezza, sbraccia da bordo campo per spronare la squadra. Intorno al campetto, posto proprio all'ingresso del popoloso rione di Fuorigrotta, prolificano le bancarelle di gadget in attesa dei clienti. Tra pochi giorni e a pochi metri da qui c'è un altro campo, quello vero dove i giocatori azzurri questo fine settimana potrebbero regalare alla città il terzo scudetto.