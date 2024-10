Curiosità: allo Zoo di Napoli nasce il giaguaro Romelu che sostituisce Victor

Fiocco azzurro, è il caso di dirlo, allo zoo di Napoli dove un cucciolo di giaguaro nero è stato chiamato Romelu come Lukaku attaccante del Napoli. E, come è accaduto per la squadra di calcio quando durante il calcio mercato c'è stato l'avvicendamento tra Lukaku e Osimhen, con la venuta di Romelu il giaguaro Victor, nato nell'anno dello scudetto, è stato 'ceduto' allo zoo di Casablanca.

"La nascita di Romelu - spiega all'ANSA la curatrice zoologica Fiorella Saggese - è da considerare un evento importante visto che il giaguaro è classificato dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura come "Prossima alla minaccia" a causa della perdita di habitat e il bracconaggio". Romelu è affidato alle cure del direttore sanitario dello zoo Pasquale Silvestre, dell'intero staff del Giardino zoologico di Napoli e della mamma Ananga che come il cucciolo è "melanica" per cui, per una mutazione genetica, non presenta il caratteristico manto maculato ma entrambi appaiono neri.