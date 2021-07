De Luca avverte: "Troppi contagi, se continuiamo così chiudiamo tutto già a fine agosto!"

"Se continua così non arriviamo nemmeno ad ottobre, chiuderemo tutto già a fine agosto. E' mio dovere dirlo ai cittadini". Vincenzo De Luca racconta nel suo consueto appuntamento Facebook del venerdì che i contagi in Campania sono in aumento, anticipando il bollettino (226 positivi) e commentandolo così: "Sono dati preoccupanti. Riportato alla popolazione italiana, dovremmo averne 140, invece ne abbiamo di più. Questo vuol dire che ci sono migliaia di persone senza sintomi ma positivi e che dunque comunque contagiano".