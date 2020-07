De Luca: "Campania a contagio zero, conclusi i controlli nei focolai! Scuole riaperte il 14-15 settembre"

Vincenzo De Luca, Governatore della Campania, nel suo consueto appuntamento social del venerdì ha dato le ultime circa le misure della regione post-Covid: "In Campania non abbiamo grandi problemi, praticamente siamo una regione a contatto zero. Abbiamo concluso i controlli relativi ai piccoli focolai, come quello di Serino. Ad oggi siamo una regione a contagio zero, ma dobbiamo essere attenti e rispettare le regole. Nelle ultime settimane abbiamo avuto un ritorno dell'epidemia, ma c'era da aspettarselo visto che abbiamo aperti i confini e sono ripartite tutte le attività economiche".

SCUOLA - "Probabilmente decideremo di aprire l'anno scolastico in linea con il 90% delle Regioni, ossia a cavallo del 14-15 settembre. C'era l'orientamento di aprire l'anno dopo la tornata elettorale, quindi il 24 settembre. E' stato nominato il commissario Arcuri per l'emergenza scolastica e proporrà una campagna di screening. E' evidente ch, se si decide di farlo a inizio settembre, noi dovremo collocarci in quel periodo. Daremo un'informazione preventiva agli operatori scolastici".