De Luca: "In Campania mascherina almeno fino a luglio! Matrimoni possibili da fine maggio"

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, nella sua consueta diretta Facebook del venerdì ha dato gli ultimi aggiornamenti sul discorso Covid-19: "Qui la mascherina si porterà almeno fino a luglio e poi vedremo, non abbiamo ancora completato il lavoro. C'è un problema di varianti del virus, per cui bisognerà stare attenti. Per evitare di importare la variante indiana a Capodichino faremo un programma di tamponi intenso e da ottobre-novembre bisognerà anche fare la terza dose di vaccino, cominciando da chi ha fatto Pfizer e Moderna a gennaio".

MATRIMONI - "Noi in Campania abbiamo anticipato di due mesi le misure decise e poi prese dal Governo. Per i matrimoni anticiperemo l'inizio: da fine maggio sarà possibile effettuarli. Turismo? Abbiamo capito che per non perdere la stagione bisognava affrontare subito la questione del comparto alberghiero e quindi abbiamo immunizzato Procida e Capri, presto anche Ischia. A Sorrento abbiamo avviato i vaccini al personale alberghiero, poi lo faremo anche per la Costiera Amalfitana, la Costiera Cilentana e la zona flegrea".