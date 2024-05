"Dio lo sa", la maglia in collaborazione SSCNapoli-Geolier per il nuovo album del rapper

Venerdì 7 giugno uscirà "Dio lo sa", il nuovo album del rapper napoletano Geolier. Per annunciare l'uscita del nuovo album, Geolier ha scelto una speciale collaborazione con la SSC Napoli.

Ieri nel pre-partita del match col Bologna, i calciatori del Napoli sono scesi in campo con una maglia celebrativa bianca con la scritta azzurra: "Geolier - Dio lo sa - 7 giugno". Di seguito gli scatti dal Maradona pubblicati sui propri social dalla SSCNapoli.

