"Fai doppio fallo, sei scarso!", il tennista napoletano Brancaccio racconta i fischi a Napoli

Raul Brancaccio, 26 anni, è salito gli onori della cronaca perché, nonostante sia di Torre del Greco, è stato fischiato durante il torneo che si sta tenendo a Napoli. Il tennista ne ha parlato al Corriere del Mezzogiorno: "Sono l’unico campano nel ranking del tennis e giocare a Napoli era un mio obiettivo e ci tenevo in modo particolare. Ho ricevuto la wild card e tutto sembrava procedere bene anche dal punto di vista fisico. Il primo set l’ho vinto tranquillamente, poi la sfortuna con sette match point buttati al vento, alcune palle fuori di poco e altre finite in rete

Mi urlavano “fai doppio fallo, sei scarso. Mi sono giocato il punto per la bolletta (scommessa, ndr)”. Ho cercato di non dare peso a queste cose, ma ti fermi a pensare e diventa tosta, soprattutto perché è capitato nella mia città e non mi aspettavo di certo una cosa del genere. Davvero vergognoso che le persone non abbiano educazione.

Come l'ha presa la famiglia? Erano basiti anche loro. Hanno applaudito me e di certo non per gli errori dell’avversario. Questi modi di fare non sono del tennis, ma ultimamente anche il nostro sport si sta trasformando in negativo e c’è un tifo che non è più spontaneo e corretto come un tempo.

Minacce e insulti non dovrebbero far parte di questo sport che prima non era nemmeno sfiorato da tali atteggiamenti. Ora c’è una deriva, legata alle scommesse, che proprio non mi affascina".