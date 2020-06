FOTO - "Andiamo a Napoli", ma c'è la mappa del Lazio: gaffe nel nuovo programma Rai

L'Italia che Fa, nuovo programma in onda su Rai 2, condotto da Veronica Maya, comincia con una gaffe. "Andiamo a Napoli, in Campania", dice la conduttrice, mentre alle sue spalle appare l'immagine della cartina del Lazio. Un errore che non è passato inosservato, tant'è che sul web, come prevedibile, e in particolar modo sui social sono esplose le polemiche.