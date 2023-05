FOTO - Bono Vox in estasi davanti al Cristo Velato

Bono Vox, leader degli U2, si trova da qualche giorno a Napoli, dove stasera si esibirà in concerto al teatro San Carlo.

Bono Vox, leader degli U2, si trova da qualche giorno a Napoli, dove stasera si esibirà in concerto al teatro San Carlo. Stamattina la star internazionale, con la moglie e le due figlie, si è recata per una visita privata a porte chiuse al Museo Cappella Sansevero. Ad accogliere il famoso cantante la presidentessa del museo Maria Alessandra Masucci insieme al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. L'artista è rimasto rapito dalla bellezza della Cappella e dopo aver ascoltato la storia del gioello barocco napoletano e ammirato il Cristo Velato ha appoggiato il cellulare al lato del capolavoro di Giuseppe Sanmartino per ascoltare 'Someone Else's Tears', il brano che ha scritto con Zucchero e il 'Miserere' cantato da Pavarotti. Al termine della visita Bono ha lasciato il suo messaggio di ringraziamento sul libro degli ospiti illustri: "Veiled Christ's crying someone else's tears.

Grazie", "Il Cristo Velato piange le lacrime di qualcun altro". Di seguito lo scatto diventato virale sul web.