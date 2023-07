FOTO - Clamoroso a Napoli: incendiata l'opera d'arte La Venere degli Stracci

Un incendio ha completamente distrutto all'alba la Venere degli stracci, l'installazione di arte contemporanea realizzata dall'artista Michelangelo Pistoletto

Un incendio ha completamente distrutto all'alba la Venere degli stracci, l'installazione di arte contemporanea realizzata dall'artista Michelangelo Pistoletto. Le fiamme hanno sciolto la statua e ridotto in cenere gli indumenti vecchi che la 'adornavano'. In piazza Municipio a Napoli, per domare le fiamme, sulla cui origine si indaga, vigili del fuoco e polizia municipale.