FOTO - Concerto Coldplay, al Maradona c'è anche Spalletti: cori per l'ex Napoli

Questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona i Coldplay si esibiscono in concerto. Il gruppo musicale britannico, in un post sui social, ha espresso tutta la loro soddisfazione nel suonare a Napoli: "Ci abbiamo messo 25 anni per arrivare a Napoli ma che tempo per arrivare finalmente..! È un onore suonare nello stadio delle leggende e nella casa dei campioni". Tra gli spettatori, a sorpresa, presente anche l'ex allenatore dei campioni d'Italia Luciano Spalletti. Per il tecnico toscano si è alzato dagli spalti il coro: "Olè, olè, olè, olè, mister, mister". Di seguito le immagini.

It’s taken us 25 years to get to Naples but what a time to finally arrive..! It is an honour to play in the stadium of legends and the home of the Champions. W. X pic.twitter.com/SgX7mj15vi