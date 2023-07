FOTO - De Niro in vacanza a Napoli: pizza e 'Fiocco di neve' per la star di Hollywood

Robert De Niro sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in barca in Campania.

Robert De Niro sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in barca in Campania. Dopo essere stato a Nerano, oggi il famoso attore hollywoodiano è sbarcato a Napoli. Un ritorno in città per il premio Oscar dopo la sua visita nel 2005, partito per un giro insieme all'artista francese JR. I due, in compagnia dei figli e di altri amici, sono andati da Ciro Oliva per mangiare la pizza e si sono fermati da Poppella per assaggiare il 'Fiocco di neve'.