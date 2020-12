FOTO - Mareggiata Napoli, un tappeto di plastica e detriti sulla spiaggia del lungomare

Dopo la violenta mareggiata di ieri un tappeto di plastica e detriti ha ricoperto la spiaggia del lungomare di Napoli. Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania ha postato su Facebook una foto del cosiddetto 'Lido Mappatella', ricoperto dopo la violenta tempesta di ieri da rifiuti di ogni tipo: “C'è di tutto - scrive - dall'usa e getta alle cassette, passando per giocattoli e vasi. Senza una pulizia straordinaria questi rifiuti torneranno in mare e poi arriveranno su altre coste e si trasformeranno in microplastiche. Bisogna intervenire tutti i giorni sui nostri stili di vita, prevenire e punire, ma ora bisogna rimuovere subito quei rifiuti”.

