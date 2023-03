FOTO - Ryanair tifa Napoli! Annunciate nuove rotte coi dirigenti vestiti d'azzurro

Jason McGuinness, direttore commerciale Ryanair, si è fatto immortalare con la maglia del Napoli

Grandi novità per l’Aeroporto di Capodichino e per la città di Napoli da Ryanair, la compagnia aerea n. 1 in Italia: annunciato, infatti, il nuovo e più grande operativo estivo per Napoli, con 58 rotte, tra cui 6 nuove verso destinazioni entusiasmanti, come Danzica, Memmingen, Paphos, Shannon, Trapani e Zante, e poi un aumento delle frequenze su oltre 10 rotte già esistenti, tra cui rotte popolari come Palermo, Trieste, Tolosa,Torino e Valencia e oltre 530 voli settimanali con 3,9 milioni di passeggeri da/per Napoli. La singolarità è che per annunciare i nuovi investimenti Jason McGuinness, direttore commerciale Ryanair, si è fatto immortalare con la maglia del Napoli.