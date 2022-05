Giro d'Italia, un belga trionfa a due passi da casa Mertens: De Gendt vince la tappa di Napoli

Il belga De Gendt vince l'8ª tappa del Giro d'Italia con partenza e arrivo da Napoli.

Il belga De Gendt vince l'8ª tappa del Giro d'Italia con partenza e arrivo da Napoli. Splendida progressione del corridore della Lotto, che vince sul lungomare Caracciolo la volata del gruppetto dei quattro in fuga composto dall'italiano Gabburo, secondo, Arcas e Vanhoucke. Lo spagnolo Lopez Perez resta in maglia rosa in testa alla classifica generale davanti al tedesco Kamna.