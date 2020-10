Repubblica - Coronavirus, Governo pronto a dichiarare lockdown per la provincia di Napoli

La situazione dell'emergenza Covid in Campania continua a destare preoccupazione, soprattutto nella città di Napoli dove i contagi continuano ad aumentare e, soprattutto, stanno mettendo a dura prova il sistema sanitario locale. Non è escluso, dunque, che possano essere presi dei provvedimenti relativi alla sola città di Napoli: come riportato oggi da La Repubblica, infatti, si rafforzano la possibilità che a Napoli, cosi come a Milano, venga dichiarato il lockdown locale. Ad annunciare il provvedimento - si legge - potrebbe essere lo stesso presidente del Consiglio e non il Governatore della Regione.