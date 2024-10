Il Sindaco Manfredi: "L'opera di Gaetano Pesce ha suscitato molta curiosità"

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, scrive sul suo profilo Facebook in merito anche alle polemiche degli ultimi giorni: "Napoli si conferma una città dalle mille opportunità, con una programmazione ricca, variegata e diffusa in diversi quartieri. L'ultimo weekend lo ha dimostrato in maniera straordinaria.

Dalla curiosità suscitata dall’opera di Gaetano Pesce in Piazza Municipio, al grande successo della Maratona che ha portato migliaia di atleti tra le strade della città. Senza dimenticare gli spettacoli nei parchi, le esposizioni negli ospedali storici, le auto del Vesuvio Motor Show a Sant’Erasmo e le lunghe file di visitatori con il FAI a Palazzo San Giacomo e all’ipogeo del Plebiscito, che contiamo di aprire stabilmente all’inizio del nuovo anno.

Ho incontrato tantissimi cittadini e turisti che hanno visitato i luoghi di Napoli. Ognuno di loro ha vissuto un'esperienza indimenticabile che testimonia come la nostra città sia ormai tra le mete più amate. Più eventi, più servizi. Con un ringraziamento speciale alla Polizia Locale e ai servizi comunali che hanno garantito efficienza e supporto a migliaia di persone. Una macchina da potenziare ulteriormente, ma che dimostra già grandi risultati di fronte alla crescita turistica della nostra città".