Incredibile a Napoli, turista romano perde tre dita: torna in strada e si ferisce ancora
Un 24enne di Roma si ferisce due volte in una notte festeggiando il Capodanno a Napoli. Il giovane, che è compreso nel bilancio dei 57 feriti che vi abbiamo riportato anche questa mattina, ha perso tre dita per l’esplosione di un petardo: giunto all'ospedale Pellegrini, è stato soccorso, medicato e dimesso. Poche ore dopo, però, i medici del Pellegrini lo hanno nuovamente medicato: tornato in strada, avrebbe acceso un altro fuoco pirotecnico che lo ha ferito al volto e a un occhio. Lo riferiscono i colleghi dk Skytg24.
