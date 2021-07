Italia in finale! Scoppia la festa anche a Napoli: caroselli in città

Grande entusiasmo in tutta Italia per la vittoria ai rigori della Nazionale nella semifinale degli Europei contro la Spagna. Anche a Napoli è scoppiata la festa dopo l'ultimo rigore trasformato dall'ex azzurro Jorginho. Caroselli di auto e motorini si sono riversati tra le strade della città, in particolar modo nel centro storico a Piazza Trieste e Trento.