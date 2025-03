“Je Sto Vicino a Te Forever”, omaggio a Pino Daniele: il fratello Nello presenta il concerto

È stato presentato oggi, nella sede della Regione Campania, da Nello Daniele, il concerto "Je Sto Vicino a Te Forever", del 19 marzo in Piazza del Gesù a Napoli dedicato al fratello Pino Daniele, nel giorno in cui l'indimenticato artista avrebbe compiuto 70 anni.

"In Piazza del Gesù ci sarà la festa di Pino, un compleanno a cui pensavo dieci anni fa per il suo 70esimo compleanno, e oggi al decennale dalla sua scomparsa dovevo fare anche qualcosa in più. Per questo lo faremo nelle mura dove siamo cresciuti". Lo ha detto Nello Daniele in occasione della presentazione in un'intervista riportata dall'edizione online de Il Mattino.

Nello Daniele racconta come la musica e il ricordo di suo fratello continua a sentirsi ogni giorno a Napoli: "La città ricorda sempre Pino, lo ascolti se entri in un bar a prendere un caffè, se vai in una pizzeria, quando entri in una trattoria. Pino è sempre presente con le sue canzoni perché lui non ci ha mai salutato, lasciando codici in musica, documenti come li chiamava lui. Oggi noi facciamo altro che accompagnare la gente a cantare le canzoni di Pino, arriverà Morgan che a modo suo canterà Pino e deve essere applaudito come Mario Biondi, Eugenio Finardi, Gragnaniello, e i nostri musicisti di Napoli. Sarà una serata di musica tradizionale e nello stesso tempo moderna. Sarà un concerto per tre generazioni, perché anche i giovani oggi cantano i pezzi di Pino".