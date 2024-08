Judo, Pirelli tiene testa al gigante Riner: le sgradevoli parole del francese al napoletano

vedi letture

Pirelli ha affrontato l’indiscusso “numero uno” con grande determinazione costringendolo a oltre due minuti di golden score, i tempi supplementari.

Alle Olimpiadi di Parigi da ieri l’Italia ha un nuovo eroe: il judoka napoleano Gennaro Pirelli, 24 anni tra meno di venti giorni. Sui social è quell’atleta che ha affrontato senza alcun timore Teddy Riner, il gigante francese, la leggenda del judo, che oltre al blasone portava in dote anche 40kg e 25cm in più. Lo prevede il regolamento degli incontri a squadre di judo, dove recentemente l’Italia a trazione napoletana ha conquistato un bronzo ai mondiali.

Pirelli ha affrontato l’indiscusso “numero uno” con grande determinazione costringendolo a oltre due minuti di golden score, i tempi supplementari. Le ha provate tutte ed è arrivato a un passo dall’impresa epica: Riner, secondo gli esperti, sarebbe stato più volte graziato dall’arbitro che non gli avrebbe comminato quella terza sanzione che avrebbe regalato la vittoria all’azzurro e un punto all’Italia che in quel momento della gara avrebbe potuto davvero cambiare le sorti del match e far sognare la finale per l’oro.

Ma questo non è bastato al campione transalpino che a fine gara, invece di complimentarsi col suo avversario che gli aveva tenuto testa, gli avrebbe proferito uno sgradevole “Italian style!”. Come a dire che quella richiesta di applicare le norme fosse da piagnoni e non il minimo sindacale vista la differenza di stazza. Una differenza che dal punto di vista agonistico non si è proprio vista sul tatami, grazie a quello “stile italiano” sfoderato da Pirelli fatto tutto di tenacia, tecnica, agonismo e rispetto delle regole, dello sport come della vita.