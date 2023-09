Lutto nel mondo della musica: morto il dj Frank Carpentieri, aveva 47 anni

Non ce l'ha fatta Frank Carpentieri, nonostante abbia lottato contro un male con tutte le sue forze. Il dj di Made in Sud si è spento a soli 47 anni. Al suo attivo anche collaborazioni con Alessandro Siani, suo grande amico, con Enzo Avitabile, Almamegretta, Clementino, Subsonica e Rocco Hunt. L'artista era ricoverato dallo scorso inverno al Monaldi. Erano stati tanti i messaggi anche di calciatori del Napoli all'epoca per dargli la forza di proseguire nella sua battaglia, fino al tragico epilogo odierno.