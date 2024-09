Maltempo, tragedia sfiorata al Vomero: cade albero in pieno centro

Crolla un albero in via Bernini al Vomero: sfiorata la tragedia. L'incidente è accaduto nella mattinata di allerta meteo di colore arancione con la città sferzata da vento e pioggia alle 8,30 di stamani (lunedì 9 settembre) per fortuna senza provocare danni ai passanti e alle vetture parcheggiate e in transito.