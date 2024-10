Manfredi sull'opera di Pesce: "Risultato raggiunto, se ne parla in tutto il mondo"

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “L’opera di Gaetano Pesce? Abbiamo chiamato uno dei più grandi artisti viventi che amava tanto Napoli, ha fatto un’opera molto provocatoria perchè Pesce è un artista che ha fatto del design radicale la sua strada. Di Napoli e dell’opera se ne parla in tutto il mondo con tante critiche giuste e tante osservazioni. La nostra è una città viva, il nostro obiettivo era proprio che ci fosse questo dibattito. L’arte contemporanea è provocazione ed il risultato è stato raggiunto.

Napoli primo in classifica? Torniamo ad un momento che ci ha dato grande gioia con la cavalcata di Spalletti. Io ero convinto che la scelta Conte sia stata quella giusta, Conte è un professionista, un vincente e per raggiungere dei traguardi a Napoli ci vuole la personalità di uno come Spalletti o Conte. Scudetto? Non lo diciamo perchè sono scaramantico, diciamo che può succedere di tutto”.