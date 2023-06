Maradona sold-out per il concerto dei Coldplay: luci azzurre per celebrare il Napoli

Stadio Diego Armando Maradona strapieno e grande attesa per l'esordio italiano dei Coldplay.

Stadio Diego Armando Maradona strapieno e grande attesa per l'esordio italiano dei Coldplay, che domani si esibiranno a Napoli nella prima delle due serate del loro tour italiano. Nell'impianto di Fuorigrotta saranno oltre 40mila gli spettatori per ognuna delle due serate (domani e giovedì), che si godranno il tanto atteso concerto su un enorme palco che, si apprende, sarà illuminato anche con luci azzurre per celebrare lo Scudetto del Napoli. La città, intanto, si prepara anche per i trasporti, con corse straordinarie per la Linea 2 della metropolitana prolungate fino all'una di notte.