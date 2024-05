Monte Echia, più di 100mila visitatori all'ascensore in un mese: le ultime sui prezzi del ticket

A circa un mese dall'apertura l'ascensore Monte Echia ha fatto registrare oltre 100.000 visitatori: l'assessore Cosenza ha parlato del prezzo del ticket

Dopo un’attesa lunga quasi 18 anni, l’ 8 aprile veniva inaugurato a Napoli l’ascensore di Monte Echia. L’ascensore costituisce uno straordinario strumento turistico, collegando un’area del lungomare caratterizzata da alberghi, ristoranti e, in generale, di grande frequentazione, con un belvedere praticamente sconosciuto che invece, specie per i lavori effettuati, offre un panorama straordinario da Capodimonte al Vesuvio, da Sorrento a Capri, da Castel dell'Ovo a Posillipo.

A circa un mese dall'apertura l'ascensore ha fatto registrare numeri da record: oltre 100.000 persone hanno visitato questo straordinario strumento panoramico. Il prezzo dei biglietti rimane a 1 euro e 30 centesimi, come riferito dall'assessore Edoardo Cosenza a Fanpage.it: "Continuiamo la sperimentazione con 1.30 euro per corsa. Già superata la quota 100.000 viaggiatori. Gli abbonati Anm viaggiano gratis. Sono già a 1000 i questionari di ANM sulle opinioni degli utenti e gli esiti saranno una base molto robusta per decidere politica dei prezzi ed altro".